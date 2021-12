Omicron : un variant plus contagieux mais moins dangereux ?

Jour après jour, le variant Omicron se propage à une vitesse fulgurante. Il représente 20% des nouveaux cas aujourd'hui, mais dans quelques jours, il sera majoritaire. “Ça va extrêmement vite. On passe de 20% à 60 à 70% très rapidement. On sait qu'il est trois fois plus contagieux”. Mais est-il plus dangereux ? La réponse est non. Le variant Omicron est moins sévère. Selon une étude anglaise, un malade atteint par Omicron n'a jusqu'à 45% de risques de moins de séjourner à l'hôpital. Ce qui explique pourquoi en Angleterre, la courbe des contaminations s'envole alors que les hospitalisations restent stables. Les autorités sanitaires britanniques affirment même qu'avec Omicron, le risque d'hospitalisation baisse de 50 à 70%. Malgré tout, les experts de l'OMS alertent : plus les infections seront nombreuses, plus les hôpitaux risqueront la saturation. “La dangerosité du virus ne vient pas forcément de son agressivité, mais elle vient surtout de sa transmissibilité. Si on a énormément de patients, finalement, la pression sur les hôpitaux restera la même”. Actuellement, plus de 3 000 personnes sont soignées en réanimation pour Covid-19. Six lits sur dix sont déjà occupés. Ce médecin redoute les effets à venir de la vague Omicron. “Sur la masse de personnes contaminées, il y aura incontestablement des malades qui auront besoin de réanimation. On s'y prépare avec des ouvertures supplémentaires de lits en janvier”. D'après les dernières études anglaises et sud-africaines, le variant Omicron pourrait déjouer l'efficacité des vaccins. Face à cette souche, seule une vaccination avec trois doses protège contre les formes graves du Covid-19. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, A. Malawaud, C. Ebrel, C. Souhaut, A. Pocry, O. Stammbach, O. Hubert, M. Neboth, A. Dubail