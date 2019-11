On a testé les lunettes sans frais

À partir du 1er janvier 2020, les magasins proposeront des lunettes intégralement remboursées. Des modèles pour enfants, adultes, hommes, femmes, et en deux coloris différents à chaque fois. Il y aura plus d'une cinquantaine de choix, de toutes formes. Les verres seront aussi 100% remboursés, si le client les choisit au tarif minimum. Sous quelle condition peut-on y avoir accès ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.