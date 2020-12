On a tous quelque chose en nous de JPP, le clin d'œil de Gilles Bouleau à Jean-Pierre Pernaut

Une page de l'histoire télévisuelle se tourne vendredi. Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique du 13H de TF1, présentera son dernier journal et passera la main après 33 ans à la tête du JT. Ce jeudi soir, dans le JT de 20 heures, Gilles Bouleau lui a rendu hommage avec des images d'archives. Il a adressé son salut, son au revoir à son ami Jean-Pierre. Quel que soit notre âge, le lieu où nous habitons, nos opinions politiques, notre origine, nous avons tous grandi, et nous nous sommes tous ouverts à la France et au monde grâce à Jean-Pierre Pernaut. Il a réussi ce que très peu de journalistes parviennent à faire : laisser une trace, marquer son époque, accompagner nos souvenirs. Vendredi à 13h, vous retrouvez Jean-Pierre, journaliste hors pair et ami fidèle qui reste dans la grande maison TF1.