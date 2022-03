"On ne peut pas rester insensibles à cette situation" : Ces Français qui partent en Ukraine

Ils ont traversé trois pays et roulé 24 heures dans leur ambulance jusqu'à l'extrême Est de la Pologne. Nicolas et Michaël ont décide de se rendre en Ukraine pour porter secours aux civils blessés. "On a du matériel de premiers secours, du matériel médical avec beaucoup de produits. De quoi à arrêter des hémorragies et de perfuser. On peut transporter une personne allongée sur le brancard. Il y a tout comme en France ; c'est exactement pareil". Les deux secouristes ne se connaissaient pas il y a encore trois jours. Ils ont lancé leur mission sur les réseaux sociaux. "C'est un grain de sable qui a de l'utilité. On ne peut pas rester insensibles à cette situation, ce n'est pas possible. Alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans un pays en guerre qu'ils ne connaissent pas, les deux hommes assurent savoir ce qu'ils font. "On se renseigne, on ne prend pas de risque inutile. On est conscient de ce qu'on fait". Arrivés au poste-frontière de Korczowa, ils passent un dernier appel à l'ambassade de France en Pologne qu'ils tiennent informer de leur passage côté ukrainien. Le chemin pour arriver jusqu'ici a été éprouvant, mais ils savent que le plus dur reste à venir. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q. Trigodet