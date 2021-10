On s'est lancé le défi d'apprendre l'Allemand en trois mois : épisode 1

C'est une langue réputée difficile, aux sonorités rocailleuses. Nombreux d'entre vous la juge trop dure à apprendre, pas assez romantique. En France, moins d'une personne sur dix estime capable de participer à une conversation en allemand. Comme il aime les défis, notre journaliste Jean-Marie Bagayoko a décidé d'apprendre cette langue en trois mois. La première difficulté est de savoir la bonne méthode. Par où commencer . Internet regorge d'applications mobiles gratuites qui font toutes la même promesse : apprendre rapidement et en s'amusant. Au début, les questions sont faciles. Des mots simples à mémoriser, mais aucune explication de grammaire. Un problème quand vous apprenez seul. Pour plus d'interaction, nous vous présentons Jeanne Hodapp et sa chaîne YouTube "Apprendre Natur'allemand", suivie 70 000 abonnés. Cette professeur des écoles propose une méthode basée sur des expressions du quotidien, comment se présenter ou demander son chemin. Nous lui avons demandé quelques astuces, car elle a appris l'allemand en seulement huit mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.