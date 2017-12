One Planet Summit : un sommet pour ne pas perdre la bataille climatique

Il y a deux ans jour pour jour, 195 pays signaient les accords de Paris dans le cadre de la COP21. Depuis, les États-Unis sont sortis du rang et la lutte contre le réchauffement climatique n'a pas beaucoup avancé. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a convié une cinquantaine de chefs d'État ainsi que des philanthropes à Boulogne près de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.