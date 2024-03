Ongleries : pourquoi y en a-t-il autant ?

Classique à paillettes ou plus artistique, faire ses ongles est actuellement le moyen de se démarquer, surtout sur les réseaux sociaux où des influenceuses partagent leurs réalisations les plus originales. La tendance est bien là et se constate dans les bars à ongles qui sont régulièrement pris d'assaut. Pour les clientes, il est impossible de les faire seule. Même les hommes sont séduits par la manucure. Dans ce salon lillois, par exemple, il a peu de temps mort, la clientèle défile. Les boutiques se sont multipliées. Jusque-là, aucun recensement officiel n'a été effectué, mais d'après les professionnels de la beauté, il existe aujourd'hui 9 000 ongleries, partout dans l'Hexagone, contre seulement quelques dizaines, il y a dix ans. Les prestations sont devenues accessibles. En gagnant quelques dizaines d'euros pour une heure de travail, l'opération reste rentable. C'est le cas de Salima Maniche qui s'est lancée il y a un peu plus d'un an, dans le Nord. Les produits qu'elle utilise ont été choisis avec précaution. Ce qui n'est pas le cas de toutes les professionnelles. Cette prothésiste ongulaire dénonce surtout des types de vernis à substance allergène souvent achetés sur Internet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, C. Blanquart