Ceux qui ont déjà basculé en 2019

Partout dans le pays, on attend le décompte final pour entrer de plain-pied dans la nouvelle année. Mais de nombreux pays ont déjà basculé en 2019. La Nouvelle-Zélande est le premier à avoir franchi le cap de minuit. Elle a ensuite été suivie par l'Australie, la Corée du Nord, Hong Kong et la Chine. Tous ont accueilli le Nouvel An avec des feux d'artifice.