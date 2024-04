Onze chefs d'accusation : une juge en prison

À 49 ans, Hélène Gerhards est passée de magistrate à principale suspecte dans une vaste affaire financière. Elle est actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Nice, une situation rarissime. Le fruit de trois ans d'enquêtes menées sous la conduite du parquet de Nice. Dans le viseur de la justice, ses liens présumés avec des membres de la mafia corse, Johann Carta. Une proximité avec le grand banditisme corse d’autant plus suspecte, qu'Hélène Gerhards a été juge d’instruction au tribunal d’Ajaccio, entre 2011 et 2016, avant d'être affectée à Toulouse comme en 2018, puis au tribunal d'Agen. Autre élément du dossier, la magistrate est soupçonnée d’avoir détourné plus de 120 000 euros en produisant des faux documents. Elle est aujourd’hui mise en examen pour onze infractions, parmi elles, détournement de fonds publics, trafic d’influence, ou encore association de malfaiteurs. Des infractions qu’elle conteste, son avocat dénonce, quant à lui, une enquête mal menée. Le principal syndicat de la magistrature ne remet pas en cause le travail des enquêteurs, mais assure que ce fait reste exceptionnel. Hélène Gerhards reste présumée innocente. TF1 | Reportage L. Gelabert, A. Guillet