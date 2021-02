Opacité des frais bancaires : comment y voir plus clair ?

Dans la vidéo ci-dessus, nous avons feuilleté les brochures tarifaires de sept banques différentes. Elles font entre 22 et 56 pages, et comportent chacune en moyenne 390 tarifs. De quoi, on vous l'avoue, s'y perdre un peu. Et vous, les avez-vous déjà lues ? "Non, mais je les ai. On n'a pas le temps, on travaille. C'est un peu opaque, on ne trouve pas toutes les infos qu'on veut. Ils nous énervent, ils nous rendent malades", disent les passants. Cette association de consommateurs pense que les banques éditent volontairement des documents compliqués afin que vous ne puissiez pas comparer leurs offres. "Il ne faut surtout pas que vous puissiez comparer, parce que vous vous rendrez compte que vous pourrez faire des économies. Comme vous ne pouvez pas comparer, vous restez scotché à votre banque. Du coup, s'il n'y a pas de concurrence, si les gens sont captifs, c'est facile d'augmenter la tarification des services", explique Alain Bazot, président de l'UFC-Que Choisir. L'année dernière, seuls 2,5% des clients ont changé de banque, alors même que cette opération peut dans certains cas vous faire économiser 180 euros par an. Mais les banques que nous avons interrogé affirment que c'est la loi qui leur impose de fournir tous ces tarifs et que cette complexité n'a pas d'impact sur leur prix. "Les évolutions des tarifs sont très faibles entre 2020 et 2021. Les tarifs ont pu augmenter entre un et quarante centimes par an. C'est vraiment extrêmement faible, il y a même certains tarifs qui ont baissé", souligne Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française. En 2010, les banques s'étaient engagées à publier des tableaux simplifiés retraçant les tarifs des services les plus courants. Mais plusieurs d'entre elles n'ont pas tenu leur promesse.