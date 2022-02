Open space, click and collect : le "franglais" trop envahissant ?

Parlez-vous franglais ? Si vous allez déjeuner dans une waffle factory ou usine à gaufres, en sirotant une boisson hot and crazy ou chaude et folle sans vous poser de questions, vous êtes bilingue. Et c'est utile vu que le franglais est partout. Par exemple, dans certaines enseignes, on peut récupérer sa nourriture en take away ou même en click and collect, ce qui veut dire à emporter. Drug store, city, express, ... L'Anglais envahit le quotidien. Même une institution historique comme la poste s'y est mise avec Ma French Bank. Certains ne sont pas vraiment convaincus. Il trouve cela dommage, parce qu'ils estiment que la langue française se perd. Pourquoi ne pas dire jolie bougie à la place de my jolie candle, ou bar à ongle à la place de nail bar ? Une gérante interrogée par nos journalistes explique que les Français comprennent l'Anglais. Elle estime aussi qu'on peut s'ouvrir. A-t-on vraiment le choix quand on voit que même la Sncf a baptisé son TGV à bas prix Ouigo. Et évidemment, la publicité a suivi. Dans l'agence qui a conçu cette campagne de pub, Rosa Paris, on estime que l'Anglais est plus efficace. Et vous n'êtes à l'abri nulle part. Dans la Sarthe par exemple, le slogan repris par le département, c'est Sarthe Me Up. Maubeuge, elle, se voit comme une creative cities là où le Limousin vous demande plus directement si vous êtes Lim avec Are You Lim ?. Comme quoi, le Français, parfois, reste inégalable. T F1 | Reportage F. Litzler, A. Janon.