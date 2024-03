Opération anti-drogue : les trafiquants déjà de retour à Marseille ?

Ils sont 80 policiers et CRS à pénétrer dans la cité des Rosiers, accompagnés de chien renifleur. En quelques minutes à peine, une première découverte est faite dans un hall servant de point de deal. Dans les étages, des hommes examinent tuyauterie, armoire électrique, jusqu'à des trous dans le mur servant à cacher de la cocaïne. L'opération baptisée "Place nette XXL" ne se contente pas aux bâtiments. La cité de 2.500 habitants est entièrement remise en état. "Pour nous, l'objectif, c'est vraiment que le point de deal ne puisse pas s'installer, et d'évacuer l'ensemble des gravats, qui jonchent le sol, qui servent de barricades et de chicanes qui ralentissent, voire neutralisent l'accès des secours tant police que pompiers", précise Sarah Tournemire, commissaire divisionnaire de la Division nord de Marseille (Bouches-du-Rhône). Évacuation des gravats, travaux de peinture, l'intervention des forces de l'ordre divise les habitants. Dans l'établissement voisin, la Castellane, il n'aura fallu que quelques heures après le départ des forces de l'ordre pour que les trafiquants annoncent leur retour sur une messagerie et reprennent leur quartier. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Nous devons partir jusqu'à ce que des policiers reviennent patrouiller. En 48 heures, une centaine d'interpellations ont eu lieu dans tout le département. TF1 | Reportage E. Binet, H.P Amar, P. Géli