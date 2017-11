Une dizaine d’arrestations ont été réalisées ce mardi en France et en Suisse. Le cerveau de cette cellule serait un imam ressortissant suisse d’origine bosniaque, gourou anti-occident et pro-daech. Selon les enquêteurs, le projet était encore confus et brouillon mais les individus seraient déterminés. Retrouvez les explications en plateau de Georges Brenier.