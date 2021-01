Opération Barkhane : un couple de militaires en mission au Mali

C'est un métier et une passion qu'ils ont en commun. Les tigres et les caïmans, autrement dit ces hélicoptères de l'armée de terre ont emmené ensemble au Mali, le capitaine Maxime et son épouse, la capitaine Lucie, cheffe de peloton de maintenance. À 32 ans, elle est à la tête d'une équipe de 22 mécaniciens. C'est elle qui certifie que ces hélicoptères sont aptes à voler. "Dès l'instant où ils ont été mis en maintenance, ils sont de ma responsabilité", précise Lucie. Son mari, lui, est pilote d'hélicoptère. Et Lucie est aux premières loges lorsqu'il décolle. Des missions parfois risquées pour Maxime. Paradoxalement, rares sont pour eux les occasions de se retrouver. L'un comme l'autre est comme tous les militaires de la base, travaille sept jours sur sept. "Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune appréhension. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense tout le temps. Je ne me lève pas le matin en me demandant s'il va lui arriver quelque chose. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu dans un petit coin de ma tête. Donc, je veille toujours à ce qu'il soit bien reposé", continue la cheffe mécanicienne. "On ne peut pas non plus s'attendre tous les soirs à 22h30 en disant, est-ce qu'on ne regarderait pas un petit film ensemble. Ça ne marche pas parce qu'il faut aller se reposer, ou qu'on peut être déclenché dans la nuit", souligne de son côté, son mari. Depuis leur rencontre, il y a dix ans lors de leur formation militaire, c'est la première fois qu'ils partagent une même opération à l'étranger. "Je suis tellement fier de ce qu'elle fait. Et je ne suis pas certain d'être capable de faire ce qu'elle fait...", affirme Maxime. Une relation peu ordinaire, souvent à distance, qui ne les empêche pas de faire d'autres projets : fonder une famille.