Opération commando à Gaza : quatre otages libérés

Ils sont accueillis en Israël comme des héros, après 246 jours de détention. Des retrouvailles après des mois d'angoisse avec leurs proches, mais aussi avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Tous sont sains et saufs. Ils ont été libérés le 8 juin matin, à 11 heures, au centre de la bande de Gaza. L'assaut n'a duré que quelques minutes. Des parachutistes ont atterri sur les toits et devant les deux petits immeubles, où ils étaient retenus. Les forces spéciales israéliennes avaient répété l'assaut sur des bâtiments similaires. Ils savaient où étaient retenus les ex-otages depuis plusieurs semaines. Une information capitale pour une opération en plein jour extrêmement risquée. Les ex-otages ont été ramenés en Israël par hélicoptère et sous bonne escorte. Le bilan est lourd, faisant des dizaines de morts, côté Hamas, un policier, côté israéliens. C'est la première opération militaire d'envergure pour libérer des otages. À ce jour, le Hamas détient encore 116 otages israéliens dans la bande de Gaza, des hommes, des femmes, mais aussi des bébés. TF1 | Reportage L. Romanens