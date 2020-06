Opération Coup de pouce vélo : une course aux réparateurs

Depuis un mois, les réparateurs de vélos sont débordés. Dans un petit atelier du dixième arrondissement de Paris, le nombre de réparations a été multiplié par trois. Cette explosion de la demande s’explique par l’opération Coup de pouce vélo, mise en place par le gouvernement. Il s’agit d’une prime de 50 euros déduite directement de la facture. Avec le beau temps et les nouveaux aménagements des pistes cyclables, cette aide financière a converti les Français à la petite reine. Face au succès de l’opération, l’enveloppe de l’Etat a été triplée, soit 60 millions d’euros au total, pour inciter à la pratique du vélo. Chez un spécialiste multisport, situé dans les Yvelines, les clients se pressent. Dans la zone de stockage, 30 vélos sont en attente de réparation, contre cinq habituellement. En ce moment, il faut un délai d’un mois pour faire réparer sa bicyclette. Ce magasin cherche d’ailleurs à embaucher, car l’aide de l’Etat pour les particuliers représente une charge de travail supplémentaire. A noter que l’opération est valable jusqu’au 31 décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.