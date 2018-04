Opération d'évacuation des zadistes : la bataille des images

L'opération d'évacuation des zadistes de Notre-Dame-des-Landes de ce lundi 9 avril s'est tournée à la guerre des images. En effet, chacun des deux camps a diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos des affrontements qui ont eu lieu sur place. D'une part, les gendarmes ont essayé de montrer qu'ils maîtrisaient la situation, et d'autre part, les zadistes ont affiché ce qu'ils considéraient comme des brutalités policières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.