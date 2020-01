Opération petits prix à la SNCF pour regagner la confiance des voyageurs

La SNCF a perdu un milliard d'euros pendant ces 47 jours de grève. Son image n'en est pas sortie grandie. Elle lance donc une opération de reconquête des clients avec la mise en vente de 5 millions de billets à moins de 35 euros. L'offre concerne toutes les destinations desservies par TGV et Ouigo du 23 au 30 janvier pour des voyages jusqu'à mi-avril maximum. Au mois de février, tous les abonnés TGV bénéficieront d'une réduction d'au moins 50% sur leur abonnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.