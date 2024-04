Opération "place nette" : quel bilan une semaine après ?

C'est la plus grosse prise de la semaine pour ce service de police. Derrière les murs de ces désaffectées se cache une plantation géante de cannabis, près de 500 pieds y étaient cultivés. La valeur de la saisie est estimée à un million d'euros. De quoi déstabiliser une partie du trafic pour quelque temps. Les deux personnes arrêtées sur place ont été condamnées en comparution immédiate, à deux et trois ans de prison, et une interdiction de territoire de dix ans parce qu'elles étaient étrangères. À Roubaix, le trafic de drogue est partout. Sur les six points de deal que nous avions repérés avant l'opération "place nette", deux n'existent plus, deux autres ont été occupés toute la semaine par des cars de CRS. Mais les deux derniers sont toujours actifs, tenus par des dealers qui revendent du cannabis ou de l'héroïne. Les habitants, qui décident de témoigner anonymement, jugent peu efficaces ces opérations de grande ampleur et très médiatisées. L'opération "place nette" a mobilisé près de 5 000 policiers et gendarmes la semaine dernière et se poursuit jusqu'au 15 avril. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman, G. Delobette