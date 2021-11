Opération séduction : à la reconquête des touristes étrangers

Qui dit vacances, dit souvent dépenses. Transports, souvenirs, restaurants, sans parler de l'hôtel, durant son séjour en France, un touriste étranger débourse en moyenne 260 euros. Mais cela pourrait être encore plus. La France est championne du monde du nombre de visiteurs accueillis par an, 89 millions juste avant la pandémie. Pourtant, elle tombe à la troisième place si l'on parle de recette, devancée par les États-Unis et l'Espagne. Cela s'explique par la durée des séjours plutôt courte. "On vient de Belgique et on reste trois jours", indique un jeune homme. "On reste une journée. Paris coûte trop cher pour rester plus longtemps", selon deux autres. Si les visiteurs restaient plus longtemps sur place comme en Espagne, ils auraient le temps de dépenser plus. "En Espagne, vous avez des durées de séjours qui sont plus longues parce que ce sont des semaines complètes qu'on va passer au bord de la mer, notamment dans des resorts, plutôt orientés sur des clientèles familiales, qu'on retrouve un peu moins sur le tourisme français", explique Vanguélis Panayotis, expert du secteur touristique, directeur général de MKG Group. Pour reconquérir les touristes étrangers, la France a mis en place plusieurs stratégies. L'une d'elles consiste à donner envie à une clientèle d'affaires de prolonger son séjour à Paris. Outre cela, l'office du tourisme s'apprête à payer entre trois et cinq influenceurs pour faire connaître le joyau de la Drôme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.