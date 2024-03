Opérations anti-drogue : l'appel à l'aide des petites villes

Dans cette ville moyenne des Bouches-du-Rhône, des points de deal s'installent au milieu des quartiers. Cannabis et autres stupéfiants... En quinze minutes, les dealers arrivent à effectuer une dizaine de ventes. Pour les habitants, c'est un calvaire. Ils sont dans la peur et l'inquiétude. Les trafiquants ne sont pas tous issus du quartier. Certains viennent tout droit de Marseille. Ils ont déplacé leur business dans la région. La mairie craint que les opérations "place nette" menées à Marseille ne délogent les dealers vers les villes moyennes comme Port-de-Bouc, comme l'explique Laurent Belsosa, maire (PCF) de la commune. Les commerces ferment les uns après les autres. L'association Saint-Vincent-de-Paul fait de la résistance. Mais on ne sait pas pour combien de temps cela va-t-elle durer, s'inquiète Colette Garcia, bénévole. Pour lutter contre le trafic, plusieurs opérations "place nette" ont ciblé des villes moyennes autour de Marseille ces derniers jours, comme Gardanne ou Châteaurenard. TF1 | Reportage S. Prez, M. Jit