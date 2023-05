Opérations anti-inflation : un premier bilan positif

Certains les appellent “paniers anti-inflation”, d’autres enseignes “défis” ou encore “paniers essentiels”. Ils comprennent des centaines de produits de première nécessité à prix bloqués qui ont fait leur apparition dans vos supermarchés. Dans les caddies des clients, ils prennent déjà de plus en plus de places. Quand tous les produits alimentaires augmentent, ces paniers anti-inflation promettent des prix avantageux. Le prix de ces paniers a bel et bien baissé, moins 5% en moyenne, depuis le début de ces opérations il y a trois mois. Dans une enseigne, les prix ont même baissé de 17%, un record. Ce qui a eu pour conséquence que les produits anti-inflation cartonnent. Les ventes de sardines à l’huile, par exemple, ont bondi de 140%. Comment la grande distribution fait-elle alors pour y trouver son compte ? Elle espère que les clients achètent d'autres choses que les produits du panier anti-inflation. La limite du dispositif, les produits anti-inflation sont au mieux quelques centaines, tous les produits en rayon ont vu leurs prix une nouvelle fois fortement augmentés le mois dernier. TF1 | Reportage N. Robertson, G. Richard