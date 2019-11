Opérations en hélicoptère : des missions à haut risque pour les militaires

Lundi soir, des hélicoptères français sont intervenus en renfort d'une opération au sol contre des djihadistes dans le désert malien. Un combat complexe d'autant plus qu'il n'y avait pratiquement aucune visibilité. Les treize militaires morts durant cette opération tentaient de neutraliser des terroristes affiliés à Daech. Ils cherchent à créer un nouveau khalifat en Afrique. Retour sur le récit du drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.