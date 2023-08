Ophtalmo, dentaire : les abus des centres de santé

À Amiens, le centre Alliance Vision accueille toujours des patients, mais quelque chose a changé. C'est noté sur une affiche à l'entrée : "Notre centre est considéré comme déconventionné. Ce statut n'empêche pas nos professionnels de santé d'exercer". En clair, la Sécurité sociale ne remboursera plus. Pour la première fois, le déremboursement vise un réseau entier. Treize centres à Saint-Étienne, Antibes, Le Mans ou encore Paris. Impossible de joindre la direction d'Alliance Vision, mais pour une salariée contactée par téléphone, cette décision condamne peu à peu le groupe à mettre la clé sous la porte. Il s'agit d'une fraude pour l'Assurance maladie. Le reportage en tête de cet article prend l'exemple d'une facture contenant des actes fictifs facturés à 170 euros. Pour le patient, c'est presque invisible puisqu'il est remboursé, mais pour l'État, c'est de l'argent dépensé pour rien. Au-delà du cas d'Alliance Vision, tout un système est dans le viseur. Celui des centres créés non pas par des professionnels de santé, mais par des sociétés privées. L'Assurance maladie mène actuellement une centaine d'enquêtes. Plus généralement, toute structure proposant un rendez-vous, le jour même, dans un contexte de pénurie de médecins, doit vous alerter. TF1 | Reportage D. Araujo, A. Basar, T. Vartanian