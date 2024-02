Opticiens : le tiers payant à l'arrêt

Charlotte vient récupérer ses lentilles, comme tous les mois, mais cette fois-ci, elle doit passer à la caisse. Son opticienne ne peut plus avancer les frais auprès de sa mutuelle. Elle ne peut pas se passer de ces lentilles, donc pas d'autre choix que de payer. Depuis le piratage de millions de données de santé cette semaine, les plateformes de tiers payant qui font le lien entre les professionnels, comme l'opticien et les mutuelles ont suspendu leur service. Chez "Vue d’Issy", ils ne peuvent plus faire de devis pour leurs clients, des demandes de prise en charge ou de facturation des dossiers qui sont en cours. Les sites ont pour le moment été suspendus pour des raisons de sécurité. "En pratique, c'est de fermer tous les services et de rouvrir petit à petit les services pour lesquels on est sûr qu'il n'y a aucun risque", s'exprime Corinne Henin, experte en cybersécurité. Conséquences, depuis plusieurs jours, les dossiers en attente de remboursements s'entassent dans la boutique. La remise en service de ces plateformes devrait encore prendre plusieurs jours. TF1 | Reportage J. Maviert, Q. Trigodet