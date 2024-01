Or : toujours plus précieux !

C'est un chercheur d'or des temps modernes. À 24, Dylan a décidé de se lancer dans la quête du plus célèbre de métaux précieux. C'est dans une agence spécialisée qu'il va pouvoir trouver de quoi placer ses économies. Il compte investir 1000 euros. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à lui. Mais acheter de l'or est une affaire de stratégie. Dylan a décidé d'investir dans l'or, parce que ça peut rapporter gros, bien plus qu'un produit d'épargne classique. Si vous avez placé 10 000 euros sur votre Livret A il y a un an, vous avez gagné 300 euros. Le même placement en or vous aurait rapporté 1070 euros. Selon les économistes, l'or devrait encore poursuivre son envolée cette année 2024. Dans un contexte international instable, il s'agit d'un placement sûr qui séduit une nouvelle clientèle. Encore faut-il bien le protéger ? Certaines agences proposent pour une valeur minimum de 6 000 euros d'or de le placer dans un coffre-fort. Cela coûte 65 euros par an. La Banque de France à Paris détient la plus grande réserve d'or du pays. Une quantité de 2436 tonnes de lingots est dissimulée dans ses sous-sols. Cela reste tout de même moins que les 3 000 tonnes détenues par l'ensemble des Français. Chaque dépôt est photographié et répertorié sur des livres de police. Mais que deviennent tous ces bijoux ? Ils vont être recyclés chez un fondeur dans un lieu tenu secret. Le précieux métal a un avantage majeur et non des moindres. Il peut se recycler à l'infini sans jamais perdre ses propriétés. TF1 | Reportage J. Roux, M. Derre, E. Coppo