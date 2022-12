Orage de grêle : l’interminable attente des sinistrés

Une bâche en guise de toit. Il y a cinq mois, d’énormes grêlons détruisaient la toiture d’Anne-Marie Mendoza, une habitante sinistrée de Nousty. Depuis, toutes les tuiles ont été retirées. La pluie s’est alors infiltrée partout à l’étage. Pourtant, ce n’est pas ce qui inquiète le plus cette propriétaire. Le froid et l’humidité pénètrent. La facture d’électricité risque d’exploser. Pour mettre fin à son calvaire, Anne-Marie attend désespérément des tuiles en ardoise, en rupture de stocks depuis des mois. En juin dernier, la quasi-totalité des 600 maisons de la commune de Nousty était bâchée. Cinq mois plus tard, les trois-quarts attendent toujours des réparations. Jean-Paul vit, lui aussi, un cauchemar. Il fait pourtant partie des chanceux. Il vient enfin de trouver des tuiles, mais sur le marché de l’occasion. La pénurie de tuiles et d’ardoises est bien réelle. En cause, la forte hausse de la demande et l’explosion des prix de l’énergie. D’après un charpentier, il n’y en aura que vers avril ou mai 2023. En attendant, certains vont passer tout l’hiver sous ces bâches. Les habitants des maisons les plus touchées ont déjà dû être relogés. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin