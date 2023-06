Orage en Ardèche : des récoltes détruites par la grêle

Il estime avoir presque tout perdu, 90% des cultures de Guillaume, producteur de fruits et viticulteur ont été saccagées par la grêle. À Joannas, on est cependant habitué à l’orage, mais la grêle surprend toujours, surtout quand l’épisode est violent comme celui de lundi soir. En à peine une demi-heure, des grêlons, gros comme des cerises, ont massacré comme des cultures. Dans le village, Gilbert constate les dégâts dans son potager. C’était un orage impressionnant et rapide, l’entrée d’une habitante a été recouverte par les grêlons. Il a carrément fallu sortir les seaux et les serviettes pour tenter de contenir l’eau qui s’infiltrait à l’intérieur. L’orage a été très localisé. Seuls quelques hectares du village ont été touchés, à tel point qu’au camping de la commune, situé à deux minutes du bourg, on n’a pas vu l’ombre d’un grêlon. L’inquiétude pèsera encore ce mardi soir dans la commune. L’Ardèche est placée en vigilance jaune aux orages jusqu’à demain matin. TF1 | Reportage O. Couchard, M. Nadal