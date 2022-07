Orages : 11 départements placés en vigilance orange dans l’Est

Un vent de panique s'empare des festivaliers. Ahuris par la soudaineté de l'orage, ces participants aux Eurockéennes de Belfort tentent de fuir tant qu'il n'est pas déjà trop tard. Pas de chance pour l'un des plus gros festivals de musique en France après deux éditions annulées pour cause de Covid. Les Eurockéennes étaient enfin de retour sur la presqu'île du Malsaucy, mais la fête a été de courte durée. Les premiers festivaliers ont à peine franchi les grilles qu'un violent orage a balayé le site, faisant d'importants dégâts notamment sur la grande scène et dans les campings aux alentours. La soirée d'ouverture a dû être annulée, et la suite du festival peut être compromise. En un quart d'heure, l'orage diluvien qui s'est abattu a déversé 18 millimètres de pluies sur Belfort. Toute l'après-midi, des cellules orageuses ont balayé le centre et l'est du pays. À Pont-de-Roide, dans le Doubs, l'épisode de grêle a été d'une grande intensité. Encore plus à l'est, à Saint-Louis (Haut-Rhin), les automobilistes ont dû s'arrêter face à la violence des précipitations. Les orages ont aussi frappé plus au sud, près de Lyon. Au total, onze départements sont toujours en vigilance orange pour des orages.