Orages : 19 départements en alerte orange

C'est un rideau de pluie, des bourrasques telles, près de Châteauroux, que les arbres se courbent. Aussi, il est difficile de circuler sur une autoroute du Loiret. Partout des branches sont arrachées et projetées sur la chaussée. Dans une station d’autoroute, personne n’ose plus s’approcher des baies vitrées. Dans L’Eure-et-loire cet après-midi, des vents tourbillonnant forment deux tubas comme des tornades, mais au-dessus du sol. Près de Bourge, le ciel a été spectaculaire quelques instants avant la foudre, même pour des chasseurs d’orages. Ces huit dernières heures, il y a eu près de 8 000 éclairs. Plusieurs fronts orageux se déplacent rapidement et violemment vers le nord-est à plus de 100 kilomètres heures. Dans l’Allier, il y a eu des trombes d’eau, un déluge de grêle. Après l’ouest, les intempéries vont gagner la Moselle et la Meurthe-et-Moselle ce soir. Demain, de nouveaux orages violents sont attendus. TF1 | Reportage F. De Juvigny, N. Ly