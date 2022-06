Orages à Bergerac : la grêle dévaste les vignes et les vergers

Autour de Bergerac, c’est dans les vergers que les dégâts sont les plus importants. Il est 16 heures, il fait 29 degrés et la glace est toujours présente. “Le filet s’est rompu sous le poids de la grêle. Sur cette face qui était exposée à la grêle, il y a 100% de pertes. C’est assez catastrophique”. Juste à côté, ces vignes ont été sectionnées. “Il n’y a plus de feuilles. Il n’y a plus de grappes. Ça a duré dix minutes, un quart d’heure mais à un quart d'heure, une année de travail et même plusieurs années, la plantation, tout ça qui est détruit en quelques minutes”. Ici aussi, il n’y aura pas de récolte cette année. À six heures du matin, Éliane vient juste de se réveiller quand l’orage éclate. Elle nous montre une vidéo prise depuis l’intérieur de la maison. Des grêlons gros parfois de plusieurs centimètres qui ont endommagé les carrosseries et même les pare-brises de certaines voitures. De nouveaux orages sont attendus cette nuit en Dordogne et ce week-end sur tout le territoire. T F1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux