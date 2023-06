Orages à répétition, chaleur étouffante : comment expliquer le phénomène ?

La France est coupée en deux : chaleur au nord et orage au sud. Depuis le 1er juin, Nancy a enregistré 169h de soleil contre seulement 97h pour Nîmes. Est-ce inhabituel ? Les relevés de température à Lille sont étonnants. Depuis le 9 juin, le thermomètre a dépassé chaque jour les 30°C. C'est 9°C à 11°C de plus que la moyenne de saison. Du jamais-vu depuis juin 1947. Les orages à répétition, en revanche, sont courants en cette période. "C'est une situation classique orageuse en mai et en juin. Ce sont des mois extrêmement arrosés. On n'imagine pas qu'à Toulouse, le mois de mai est plus arrosé que le mois de décembre", affirme Christine Berne, climatologue chez Météo France. Pourquoi ces phénomènes ? Un anticyclone est bloqué sur le nord de l'Hexagone. "On a un anticyclone qui plaque au sol les masses d'air chaud. Et cet air chaud ne s'évacue pas. En revanche, dans le sud, c'est beaucoup plus dépressionnaire, avec de l'air très humide, parce que la mer a des températures relativement élevées aussi. Cela veut dire beaucoup plus d'évaporation, et donc des orages beaucoup plus violents", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1/LCI. TF1 | Reportage J. Féret, S. Petit, W. Wuillemin