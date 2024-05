Orages : comment se protéger de la foudre ?

La foudre cherche toujours le trajet le plus court entre le ciel et le sol. Alors, sur une surface dégagée, comme un terrain de foot, les joueurs sont devenus des conducteurs de la décharge électrique. C'est pour cette raison que sous un orage, à défaut de pouvoir s'abriter, il faut adopter une position "en boule". S'abriter sous un arbre n'est pas une bonne idée, car le risque de foudroiement est 50 fois supérieur. Ne restez pas non plus sous une tente, le métal des piquets pourrait attirer la foudre. La voiture est un meilleur refuge, l'électricité va courir sur l'armature métallique, mais pas à l'intérieur. Il y a en France, en moyenne, un million d'impacts de foudre par an et une centaine de personnes foudroyées. Le phénomène est donc rare, mais parfois mortel. Si la foudre traverse le corps, en passant par la cage thoracique, c'est la crise cardiaque. Contrairement à une idée reçue, il n'y a aucun risque à toucher une personne qui vient d'être frappée par la foudre. Si elle ne respire plus, il faut au contraire lui faire un massage cardiaque, en attendant les secours. TF1 | Reportage S. PInatel, S. Fortin