Orages dans la Drôme : bilan catastrophique pour les agriculteurs

Les conditions météo ont été particulièrement éprouvantes depuis un mois. Tantôt une chaleur écrasante, tantôt un orage d'une violence exceptionnelle. Et ce lundi 8 juillet jusqu'à mardi minuit, neuf départements du sud-ouest sont en vigilance. Pourtant, les précédents orages, eux, ont déjà fait beaucoup de dégâts. Certains agriculteurs ont été même frappés plusieurs fois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.