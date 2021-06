Orages dans l’Ain : inondations et coulées de boue à Nantua

L'orage a été soudain et intense. Ce jeudi 10 juin 2021, à 15h, les nuages sont restés de longues minutes, presque une heure, au-dessus de la région de Nantua. Dans le département de l'Ain, les cartes radars de Météo France montraient les impacts de foudre et les précipitations de cinquante à cent millimètres de pluie. Encaissées dans la vallée, toutes ces eaux ont dévalé les pentes, provoquant des coulées de boue. À Nantua, il y a eu quelques embouteillages au centre-ville. La mairie a dû être évacuée. Des inondations ont submergé des commerces, des caves et des entreprises. Selon le maire, Jean-Pascal Thomasse, la ville est sous les eaux, inondée. Les entreprises et les commerces sont dévastés. Les habitants sont en train de constater malheureusement que la nature a été apocalyptique pendant deux heures. Ceci dit, il se dit soulagé qu'il n'y ait pas de drame humain, autre que ceux matériels déjà constatés. Pour rappel, le département a été placé en vigilance orange jusqu'en début de soirée. Les pluies des orages et les inondations restent menaçantes. Une extrême prudence a été demandée aux habitants de la région.