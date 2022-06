Orages dans l'Allier : les entreprises tentent de faire face aux dégâts des intempéries

Du sol au plafond, dans le magasin Croc Bio de Cusset (Allier), tout est à refaire. Thierry Pouget, le directeur de l'enseigne, est partagé entre résignation et désolation. Ses douze salariés sont tous au chômage technique pour plusieurs semaines minimum. En attendant le passage des experts, rien n'a été nettoyé. Les dégâts sont considérables. Que ce soit avec des clients ou des fournisseurs, Marine, la comptable du magasin, a passé sa journée au téléphone. Autre entreprise et même constat, l'orage de grêlons a balayé la toiture, le bureau et les archives. Et à quelques kilomètres de là, à Espinasse-Vozelle (Allier), les salariés de BLR Concept se relaient depuis 48 heures. Une solidarité sans faille pour sécuriser les lieux et combler tant bien que mal la toiture transpercée de toutes parts. Pour les entreprises et les particuliers les plus touchés, la course contre le temps se poursuit pour sécuriser les lieux, puisque de nouvelles pluies sont attendues cette nuit sur le département. T F1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes.