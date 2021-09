Orages dans le Gard : comment expliquer ce phénomène violent ?

Au sud de Nîmes, il est tombé deux mois et demi de précipitations en à peine 3 heures, un record pour le département. Si l'intensité a pris tout le monde de court, il s'agit pourtant d'un phénomène météorologique bien connu selon Évelyne Dhéliat. "C'est ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. La Méditerranée très chaude 23 °C, donc c'est de l'air chaud et humide qui est propulsé par ces vents marins et qui rencontre de l'air froid en altitude. D'où la formation de ces cumulonimbus et de ces orages violents avec de fortes pluies", explique-t-elle. Dans le cas de ce matin, il y a eu un facteur aggravant. L'orage est resté stationnaire, plus de dix mille impacts de foudre au même endroit. Météo France a basculé en alerte rouge vers 10 heures ce matin. Trop tard, car les calculateurs n'ont pas réussi à prévoir que ces orages allaient rester immobiles. "Ce que les modèles ont encore du mal à prévoir, c'est l'intensité exacte des orages qui vont avoir lieu et l'endroit exact, et s'ils vont être ou pas stationnaires. Donc, c'est ça qui est difficile quand on a un épisode méditerranéen en cours. On suit heure par heure, minute par minute la situation", indique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. " En partie à cause du dérèglement climatique, ces épisodes méditerranéens sont plus fréquents et plus intenses qu'avant. En décembre 2019, en moins d'une semaine, deux épisodes consécutifs avaient fait de nombreuses victimes. Mardi soir, Météo France a placé 12 départements en vigilance orange. Orage, pluie et forte rafale de vent sont attendus au moins jusqu'à mercredi matin.