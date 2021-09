Orages dans le Gard : des secouristes sur tous les fronts

Un appel au secours, un cri de femme, puis le silence. C'est lui qui a alerté les pompiers mardi soir vers 18h. Il était venu pour surveiller une brèche dans la digue. “J'ai entendu une personne qui se manifestait pour demander des secours, qui criait : ‘au secours, appelez les pompiers pour me sauver’. J'ai hésité à plonger, mais je savais que je n'aurais pas pu traverser avec le courant qui avait”, raconte Philippe Canizares, élu (DVD) de la commune du Cailar (Gard). Depuis, plusieurs personnes ont été hélitreuillées. Un riverain porté disparu a lui été retrouvé sain et sauf. Mais les sauveteurs en eaux vives continuent leur reconnaissance toute la matinée par précaution. “Maintenant, le niveau d'eau a baissé, donc, il faut reprendre la totalité de la zone puisqu'il y a 1,50 mètres ou 2 mètres d’eau qui manque. S'il y avait une personne qui était bloquée, on pourrait la trouver à ce moment-là de la journée”, explique le commandant Marin Talon, chef de secteur d’Aimargues (Gard). Le niveau du Rhôny baisse. Mais avec les décrues en amont, celui du Vistre continue de monter. Ici, la rivière déborde, cinq chevaux et trois poneys sont piégés tout au bout de ce pré. “On va aller ramener un groupe, parce qu’avec l’effet de groupe, ils auront moins tendance à paniquer et à partir dans tous les sens”. Pas de vies humaines menacées, mais c’est aussi la mission des pompiers. Il faut vite intervenir, parce que les gens, pour sauver leurs chevaux et leurs biens, ont tendance à prendre des risques inutiles”. Plus d'1,50 mètres d'eau par endroits et ce poney ne fait que 80 centimètres au garrot. En moins d’une heure, tout le troupeau est sauf. “Franchement, on ne pensait pas les ramener, c'était très compliqué. Mais au final, tout le monde est là”. Un nouvel orage est attendu ce soir, 500 pompiers restent mobilisés.