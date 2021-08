Orages dans le Sud-est : le désarroi des habitants

À Pignans, les habitants ont comme l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête. Mardi, des trombes d'eau y ont transformé un ruisseau en un torrent de boue. Réfugié au premier étage, un habitant filme la scène, impuissant. Et pour cause, plus d'un mètre d'eau était dans sa maison. Et elle a tout emporté sur son passage. Il faut désormais nettoyer et tenter de sauver ce qui peut l'être. Pignans a subi un épisode orageux bref, mais intense et très localisé. Avant la pluie, la grêle s'était abattue sur la commune, dévastant les toitures, les voitures et une trentaine d'hectares de vignes. C'est un coup dur pour les viticulteurs concernés, quelques jours avant les vendanges. Dans le département voisin, à Salon-de-Provence, même scénario mardi, et mêmes images de nettoyage ce mercredi. Dans un magasin visité par nos reporters, une partie des marchandises est à jeter. Il faut également fermer boutique jusqu'à nouvel ordre. Malgré leur violence, ces orages n'ont fait aucune victime, seuls des dégâts matériels.