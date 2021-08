Orages dans le Var : le point sur la situation

Après les violents orages dans le département du Var, la décrue est amorcée à Pignans ce mardi soir. Mais près de 120 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés. Ils sont en train d'effectuer des opérations de reconnaissance sur le terrain. Cela afin d'évaluer les dégâts et de prioriser les opérations de nettoyage et de pompage. En effet, l'eau est montée jusqu'à plus d'un mètre dans certaines habitations. Une Ehpad a également été inondée, mais heureusement, les résidents sont à l'abri. La salle communale de Pignans a été ouverte en urgence ce soir. De manière à évacuer et à héberger les habitants.