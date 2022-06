Orages de grêle : 26 départements de nouveau en alerte

Le tonnerre est si fort qu’il déclenche les alarmes. Au loin, on entend les pompiers qui partent en intervention. Notre équipe est à Aurillac, une des villes touchées par les orages, ce jeudi. En Haute-Savoie, c’est la nuit au beau milieu de l’après-midi. Ou encore en Isère, des rafales, et surtout des grêlons énormes. Des grêlons qui se sont aussi abattus bien plus au sud, dans le Lotte. Les clients d’un supermarché ont été surpris. Ils se sont retrouvés les pieds dans l’eau. Une diagonale d’orages traverse notre pays. Ce jeudi matin, cela a commencé à Agen avec un déluge en à peine dix minutes. Quatre écoles ont été évacuées. Dans la cantine d’un lycée, de l’eau s’est introduite partout dans les réserves. Au même moment, au Coteau, dans la Loire, chacun a ramassé ses tuiles. Il est impossible de trouver un couvreur. Plus au sud, une trombe marine s’est avancée sur le port de Saint-Tropez. Elle est restée au large et n’a fait aucun dégât. T F1 | Reportage F. de Juvigny, P. Mislanges, G. Charnay