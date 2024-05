Orages de grêle : déluge en Alsace et sur la Côte d’Azur

Des escaliers ont été transformés en cascades. Le torrent est si fort qu’il était impossible de marcher dans les rues de Nice. Il y avait partout, dans la région, des jardins inondés, des pare-brise de voitures frappées par la grêle. Un habitant de l’arrière-pays a filmé depuis son camion le passage éclair de l’orage. “Du coup, ça a été assez impressionnant, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et c’est tombé d’un coup. Moi, je n’avais jamais vu ça, à cette période-là de l’année en tout cas. En mai généralement, on est plus à la plage qu’au ski”, explique-t-il. Dans le Bas-Rhin, ce sont les mêmes scènes. L’eau a même envahi une portion de l’autoroute A35 en quelques minutes. Pour éviter que des automobilistes ne soient pris au piège, il a fallu faire vite. Les orages ont balayé la majorité du pays. À certains endroits, il est tombé près d’un mois de pluie en une journée. TF1 | Reportage J. Quancard, P. Vogel, M. Bornet