Orages de grêle : des dégâts exceptionnels dans plusieurs régions de France

Son jardin est recouvert par vingt centimètres de boue. Sa cave est noyée sous un mètre d'eau. Ce lundi matin, Marine constate les dégâts avec amertume. Il n'a plu que trente minutes dimanche dans ce village de l'Yonne, mais les images filmées par Marine témoignent de l'intensité des précipitations. Un torrent de boue déferlait sur son jardin, avant que l'eau n'inonde sa maison, en remontant par les canalisations. La famille a déjà passé sept heures pour nettoyer. Aujourd'hui, Marine se dit désemparée. Elle nous dit être fatiguée de ne pas savoir comment faire pour enlever toute la boue dans son jardin. Chez sa voisine, les dégâts sont encore plus importants. Un mur a cédé face à la puissance de l'eau. Dans le Creuse, à 400 kilomètres plus au sud, des toits sont endommagés par des grêlons gros comme des balles de tennis. Rien que dans le village de Crocq et ses alentours, le centre de secours a effectué 150 opérations de bâchage depuis dimanche. T F1 | Reportage J. Cressens, E. Vinzent, J.Y. Chamblay.