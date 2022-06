Orages de grêle: peut-on mieux protéger les bâtiments ?

Murs d'isolation, fenêtres, toits... En cas de grêle, ce sont les parties les plus vulnérables d'une construction. Il y a trois ans, un orage de grêle a détruit la toiture de la maison de Michelle. Pour ne pas revivre ce traumatisme, elle a fait poser des tuiles spéciales sur son toit. Plus épaisses que la moyenne, elles résistent à des grêlons de quatre centimètres, gros comme des balles de golf. Voici les tests réalisés en laboratoire : rien ne casse. Robert Charvet est couvreur chez Loire Toiture à Saint-Étienne-le-Molard. Il a installé ces tuiles chez Michelle. Le coût de ses travaux était de 20 000 euros. "On a environ 20% des cas avec une couverture classique, 20 à 30 % maximum. Ce qui est quand même très raisonnable", lance-t-il. Autres produits, les fenêtres de toits. Pour les spécialistes, il est difficile pour le verre de résister aux impacts. Les grêlons d'un centimètre tombent du ciel à 50 km/h, d'autres à 86 km/h, les plus gros atteignent 113 km/h. La seule parade, c'est un store couvrant en aluminium. Pour les fenêtres, il faut privilégier les volets battants et non roulants. Même s'ils sont deux fois plus chers que le plastique, le bois est fortement recommandé. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage L. Romanens, S. Agi, F. Chadeau