Orages : déluges de pluie et de grêle dans les Pyrénées-Orientales

Des torrents d'eau dans les rues de Perpignan. Il est tombé en deux heures l'équivalent de quatre mois de pluie. Un homme et une femme bloqués dans leur voiture sont sauvés in extremis par les pompiers. Un centre commercial est en partie inondé. À une dizaine de kilomètres, plus au sud, à Canohès, le canal qui a débordé provoque d'importantes inondations. De violentes averses de grêle s'abattent sur le village. Des millions de grêlons de la taille d'une balle de ping-pong envahissent les rues comme enneigées et l'ancien lavoir. Aucune commune n'est épargnée. À Théza, des pluies de grêlons impressionnantes tombent sur les habitations, tout comme dans le village voisin. À 20 kilomètres plus à l'ouest, Thuir est balayé par des vents soufflants à plus de 118 km/h et les routes sont en partie coupées à la circulation. Mêmes images dans la commune viticole de Trouillas où 80% des vignes sont détruites. TF1 | Reportage L. Adda, A. Silberman