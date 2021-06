Orages : des coulées de boue géantes dans plusieurs villes du Haut-Rhin

Mehdi Gaguerre, habitant de Ferrette (Haut-Rhin) a tout perdu. En quelques minutes, à peine le temps de réagir, un torrent de boue s'engouffre dans son logement. L'eau monte sur une dizaine de centimètres et dévaste entièrement l'appartement. Le jeune homme constate le dégât, dépité. "Mes vêtements, mon ordinateur sont passés sous l'eau". Ces images, tournées par un automobiliste mardi en fin d'après-midi, témoignent de la force de l'intempérie. Un torrent de boue traverse le village. Des trombes d’eau tombées en quelques minutes suite à un orage localisé, violent, emportent les pavés et soulèvent la chaussée. Ce mercredi matin, les habitants étaient toujours au travail pour déblayer la rue principale. "J’habite Ferrette depuis 1962, je n’ai jamais vu ça", affirme un habitant. Dans le bar "À l’ombre du Château", des clients attablés en terrasse au moment de l'orage ont été surpris par la force des éléments. Ils n'ont pas hésité à aider le propriétaire. Ce restaurant devait ouvrir la salle aujourd'hui comme tous les autres établissements. Pour le gérant, le sort s'acharne après des mois de fermeture imposée par la crise sanitaire. Les pompiers ont totalisé une quarantaine d'interventions principalement pour des caves inondées et des déblaiements chez les particuliers.