Orages : des dégâts impressionnants

Encore des orages et de très fortes pluies ont traversé le sud du pays. À Marseille (Bouches-du-Rhône), certains axes de circulation ont été bloqués une partie de la journée. À Toulon (Var), une maison a pris feu après avoir été frappée par la foudre, deux personnes ont dû être évacués par les secours. Un épisode orageux, particulièrement violent, comme celui qui a touché la Haute-Garonne, le mercredi 24 mai. En quelques minutes, la maison de Hubert Messonnier, un habitant de Génos, s'est retrouvée noyée, sous un mètre d'eau. En seulement deux heures, cent millimètres d'eau sont tombés et les rues ont été transformées en torrent dans le village de Génos. Pour limiter les dégâts, des habitants ont construit une digue avec les moyens du bord. "Donc, à quatre heures du matin, on a pu arrêter l'eau qui descendait sur le village, parce qu'après, le village était déjà inondé. Donc, on a arrêté l'eau et on l'a envoyé dans les champs.", raconte Denis Chapot, le maire de Génos (Haute-Garonne). Ce geste a permis de sauver une partie des habitations du village. TF1 | Reportage A. Bourdarias, P. Michel, P. Géli