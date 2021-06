Orages : des habitations et des champs de l'Aisne ravagés par la grêle

À chaque fois, huit pompiers et la grande échelle sont mobilisés. Depuis dimanche matin, les maisons du petit village de La Chapelle-sur-Chézy sont bâchées une à une. Toutes ont été touchées par les intempéries du week-end. Et vue du ciel, on constate l'étendue des dégâts à La Chapelle, mais aussi à Chézy-sur-Marne à cinq kilomètres plus loin. Samedi soir, comme on a pu le voir sur des images prises par des habitants, une violente tempête a balayé le sud de l'Aisne. Des grêlons pulvérisent les toitures, les vérandas et les pare-brises des voitures. Ce lundi, l'heure est au nettoyage. Il faut maintenant déblayer et cela va prendre plusieurs jours. Des averses orageuses sont prévues cette nuit et demain dans le sud de l'Aisne. En outre, partout dans le village touché, on attend désormais les assureurs. La mairie a d’ores et déjà demandé le classement en état de catastrophe naturelle. Sur les toits, les couvreurs sont à pied d'œuvre, mais ils manquent déjà de matériels. Difficile de chiffrer les dégâts dans le village comme dans les vignes alentour. Les pieds sont très abîmés. 125 hectares où l'on produit pour les plus grandes maisons de champagne.