Orages : des pluies diluviennes d'Angers à Dijon

Des éléments qui se déchaînent. En à peine une heure, Dijon (Côte-d'Or) a vu tomber des trombes d'eau, puis la grêle et la foudre. En fin d'après-midi, 1 500 éclairs ont été détectés, causant une grosse frayeur dans un café. “C’était assez impressionnant.”, raconte un client. Des orages qui ont frappé dès les premières lueurs, de l'autre côté de la France, à Angers. Si puissants qu'ils ont détaché les ardoises d'une toiture, une habitante a sonné l'alerte. Plusieurs axes routiers ont dû être coupés, le trafic ferroviaire a dû être interrompu. À l'hôpital d'Angers, 2 500 m² ont été submergés, les consultations ont été annulées. L'orage poursuit alors sa course et frappe le Loiret. Un éclair a provoqué l'incendie d'une maison. Routes inondées également dans le centre d'Orléans (Loiret). Les sacs de sable n'ont pas suffi à stopper la montée des eaux. Un habitant est rentré à toute vitesse du travail pour constater les dégâts, impuissant. Par endroits, c'est l'équivalent de deux semaines de pluie qui s'est abattue en quelques minutes. TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Moncelle