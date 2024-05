Orages : des récoltes endommagées par la grêle

Le ciel leur est tombé sur la tête. C'est en tout cas l'impression des habitants du Lot-et-Garonne. Le 5 mai, il n'aura fallu que quelques minutes aux pluies diluviennes et à la grêle pour ravager les champs de blé de Damien Raymond. En tout, 60% de sa récolte est perdu. "C'est une catastrophe, un déluge nous est tombé dessus. En un quart d’heure, on a le travail de toute l’année anéanti", explique-t-il Des centaines de milliers de petits grêlons se sont abattus et ont fauché les épis ou les prunes, dans une autre exploitation, quelques kilomètres plus loin. Et c'est la deuxième fois en moins d'un mois. "C'est une année où l'on ne gagnera rien", lance Adrien Gaignoux, producteur de prunes à Monbahus. Les trombes d'eau ont également fait des dégâts à plus long terme. La pluie a raviné les champs et inondé certaines parcelles. Après deux années de gel, des épisodes de sécheresse l'été, cette fois, ce sont les orages qui viennent mettre en péril les récoltes, laissant les agriculteurs démunis face à des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus violents. TF1 | Reportage B. Guenais, T. Chollet-Lunot, N. Forestier